26.67 / 26.87 31.21 / 31.56
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Визначився суперник «Зорі» в Лізі Європи: відеоогляд матчу

10:19 13 серпня 2021
Рапід Відень

У Лізі Європи, другому за значимістю турнірі Старого Світу, стали відомі учасники раунду плей-оф кваліфікації. Нагадаємо, саме з цієї стадії стартує бронзовий призер чемпіонату України — луганська «Зоря».

Суперник підопічних Віктора Скрипника визначався у протистоянні австрійського «Рапіда» та кіпрського «Анортосіса». У першому матчі віденці розгромили суперника з рахунком 3:0, і навіть незважаючи на поразку в матчі-відповіді (1:2) усе одно пройшли далі.

Відеоогляд матчу «Анортосіс» — «Рапід (2:1)

Перший матч «Зорі» з «Рапідом» пройде 19 серпня у Відні, поєдинок-відповідь — 26 серпня в Запоріжжі. Переможець протистояння вийде до групового турніру Ліги Європи, той, хто програє, продовжить виступ на груповому етапі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч «Шахтаря» проти «Монако» в Лізі чемпіонів перенесено з Києва до Харкова.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Пляж «Калетон»

«Медузи і зелене місиво»: туристи розповіли, що не так з пляжами в Затоці, Кароліно-Бугазі і Одесі

Скандал між Ларисою Доліної і Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Скандал між Ларисою Доліною та Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.