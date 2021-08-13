Визначився суперник «Зорі» в Лізі Європи: відеоогляд матчу

У Лізі Європи, другому за значимістю турнірі Старого Світу, стали відомі учасники раунду плей-оф кваліфікації. Нагадаємо, саме з цієї стадії стартує бронзовий призер чемпіонату України — луганська «Зоря».

Суперник підопічних Віктора Скрипника визначався у протистоянні австрійського «Рапіда» та кіпрського «Анортосіса». У першому матчі віденці розгромили суперника з рахунком 3:0, і навіть незважаючи на поразку в матчі-відповіді (1:2) усе одно пройшли далі.

Відеоогляд матчу «Анортосіс» — «Рапід (2:1)

Перший матч «Зорі» з «Рапідом» пройде 19 серпня у Відні, поєдинок-відповідь — 26 серпня в Запоріжжі. Переможець протистояння вийде до групового турніру Ліги Європи, той, хто програє, продовжить виступ на груповому етапі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч «Шахтаря» проти «Монако» в Лізі чемпіонів перенесено з Києва до Харкова.

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