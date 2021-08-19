Відомий тренер наклав на себе руки після повернення з Олімпіади-2020

Тренер членів збірної В'єтнаму з плавання на Олімпіаді-2020 Хуанг Гохуей був знайдений мертвим у номері готелю, де перебував на карантині після повернення з Токіо. Це вже друга смерть тренера-учасника нещодавніх Ігор після того, як днями розбився на мотоциклі американець Ентоні Ліч, який привів до «золота» у столиці Японії фехтувальницю Лі Кіфер.

Як повідомляє Vietnamese Express, поліція розслідує справу, фактично єдиною версією трагедії у правоохоронців є самогубство.

Відзначається, що протягом шести років Гохуей був наставником Нгуен Хай Хоанга (на фото в заголовку), який за цей час двічі тріумфував на Іграх Південно-Східної Азії (SEA), завоював «золото» Юнацьких Олімпійських ігор, а також «срібло» та «бронзу» на Азіатських іграх у 2018 році. Щоправда, в Токіо зірковий за місцевими мірками підопічний наставника, а також Нгуен Тхі Ань Вьєн, якій допомагав тренер, не подолали відбірковий етап та не змогли вийти до фіналу.

Відзначимо, що В'єтнам став однією зі 112 країн, спортсмени якої не змогли завоювати жодної медалі на Іграх-2020. При цьому в Токіо виступали в 10 видах спорту 18 представників країни в Південно-Східній Азії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній сімейний лікар Марадони назвав смерть легендарного аргентинця самогубством.

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