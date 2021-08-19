Натуралізований бразилець із «Шахтаря» відмовився виступати за збірну України

33-річний футболіст донецького «Шахтаря» Марлос, якому вже екс-тренер національної команди Андрій Шевченко провів майстер-клас із зав'язування краватки, прийняв рішення завершити виступи за національну збірну України.

«Я йду зі збірної України. Сумно казати про це, але прийшов момент, коли доводиться це зробити. Мало хто знає, але у мене є певні фізичні проблеми та обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося би. Я хочу подякувати всім, хто чотири роки тому надав мені таку можливість — бути українцем та виступати за національну збірну! Я вдячний президенту УАФ Андрію Павелку та колишньому головному тренеру Андрію Шевченку за довіру й підтримку. Дякую всім партнерам по команді: хлопці, ви стали для мене справжньою футбольною родиною, моїми друзями на полі та за його межами й залишитеся ними назавжди. І, звичайно, я вдячний всім уболівальникам збірної України. Ми пережили багато моментів, радісних та складних, але завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що у збірної велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив досягне великих успіхів. Моя історія в збірній завершена, але серце завжди буде з цією командою та хлопцями. Дякую всім», — опублікував заяву гравця офіційний сайт гірників.

Відзначимо, що бразилець Марлос, який виступає за «Шахтар» з 2014 року, був натуралізований восени 2017-го та дебютував за «жовто-синіх» 6 жовтня того ж року у відбірковому поєдинку до ЧС-2018 проти Косово. У підсумку за збірну України півзахисник відіграв 26 матчів, в яких забив один м'яч (Литві у відборі на Євро-2020) та віддав шість результативних пасів.

Примітно, що навіть після завершення виступів за збірну Марлос, у якого збережеться паспорт громадянина України, не буде вважатися легіонером у нашому чемпіонаті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Марлоса назвав гру батька на Євро-2020 дуже поганою.

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