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Спорт

Вустами дитини: син Марлоса вщент «розніс» гру батька на Євро-2020

12:51 23 червня 2021
Марлос

Гру збірної України на Євро-2020 критикує не лише головний тренер «жовто-синіх» Андрій Шевченко.

Вболівальники також незадоволені виступом нашої національної команди. Причому серед незадоволених — і найближчі люди гравців збірної. Зокрема, син Марлоса Бернандо приїхав до Бухареста разом із рідними, щоб підтримати батька, але враження у нього залишилися, м'яко кажучи, не дуже.

«Мені нічого не сподобалося на турнірі, тому що Україна програла. Папа зіграв дуже погано, мені не сподобалося — ані в матчі з Нідерландами, ані з Австрією», — зазначив хлопчик-правдоруб у програмі «Євроформат», що виходить на телеканалі «Еспресо».

Відзначимо, що Марлос узяв участь у двох матчах збірної на Євро-2020. За іронією долі, і з Нідерландами (2:3), і з Австрією (0:1) наша команда поступалася, і в обох поєдинках натуралізований бразилець з'являвся на полі з лави запасних, провівши загалом 99 хвилин на полі.

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Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що потрібно збірній України для виходу до плей-оф Євро-2020.

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