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Спорт

Українські плавці Федина, Бережна та Матло стали призерами Паралімпіади в Токіо

14:42 1 вересня 2021
Олексій Федина

Українські плавці продовжують збирати урожай медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Слідом за Максимом Крипаком, який став триразовим чемпіоном нинішньої Паралімпіади, нагороди різного ґатунку принесли ще троє наших співвітчизників.

Олексій Федина з Броварів на своїй коронній дистанції, стометрівці брасом, став срібним призером. Наш співвітчизник, який незмінно перемагав у даній дисципліні на трьох останніх Паралімпіадах та є чинним світовим рекордсменом, цього разу поступився 0,76 секунди Валі Ісрафілову з Азербайджану.

Харків'янка Яна Бережна слідом за «сріблом» у Лондоні-2012 поповнила свою особисту скарбничку медалей «бронзою» на стометрівці брасом. Також третє місце на стометрівці брасом, щоправда, в іншій дисципліні, завоювала триразова призерка трьох попередніх Паралімпіад Ярина Матло з Донецька.

Загальна кількість нагород збірної України в медальному заліку дійшло до 74-х (16 золотих, 35 срібних та 23 бронзові). «Жовто-сині» як і раніше на шостій позиції, поступаючись Китаю, ПКР, Великобританії, США та Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стрілки Василь Ковальчук та Ірина Щетнік принесли Україні медалі Паралімпіади.

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