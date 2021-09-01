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Спорт

Плавець Крипак завоював третє «золото» на Паралімпіаді в Токіо

11:50 1 вересеня 2021
Максим Крипак

26-річний український плавець Максим Крипак, який раніше став чемпіоном Паралімпіади-2020 у Токіо на стометрівках вільним стилем та батерфляєм, поповнив свою колекцію ще однією нагородою найвищого ґатунку.

Цього разу харків'янину не виявилося рівних на дистанції 400 метрів вільним стилем. Максим показав результат 3:59,62 сек, не побивши свій же світовий рекорд, встановлений п'ять років тому в Ріо (3:57,71 сек.). Другим став голландець Бас Таккен (4:02,02 сек.), третім — австралієць Томас Галлахер (4:03,91 сек.).

Таким чином, в активі українських спортсменів уже 71 нагорода Паралімпіади в столиці Японії (16 золотих, 34 срібні та 21 бронзова), що дозволяє посідати шосте місце в медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стрілки Ковальчук та Щетнік принесли Україні медалі Паралімпіади.

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