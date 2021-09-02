Легкоатлети Помазан та Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо

Успішно почався дев'ятий змагальний день на Паралімпійських іграх в Токіо для українських спортсменів.

П'ятиразова чемпіонка світу Марія Помазан стала найкращою в секторі для штовхання ядра. Відправивши снаряд на 12,24 метри, наша співвітчизниця випередила бразильянку Марівану Олівейру да Нобрегу, що стала другою, більш ніж на три (!) метри. Таким чином, 32-річна українка змінила «срібло» Ріо-2016 (також у її активі золота та срібна медалі в Лондоні-2012) на «золото» Токіо-2020.

Ще одну нагороду вищої проби здобув у секторі для стрибків у довжину Владислав Загребельний. 29-річний дніпрянин у своїй найкращій спробі полетів на 6,59 м, встановивши новий рекорд Європи, та випередив аргентинця Брайана Імпелліццері (6,44 м) та бразильця Матеуса Євангелісту Кардосо (6,05 м). Ця паралімпійська нагорода стала для Владислава першою в кар'єрі — в Ріо-2016 він на подіум не потрапив.

Завдяки двом золотим нагородам Україна з 77 медалями (19 золотих, 35 срібних і 23 бронзові) повернулася до топ-5 загального заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анастасія Москаленко встановила світовий рекорд та стала паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра.

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