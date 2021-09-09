Літак із футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку: що сталося

Неприємні емоції довелося пережити футболістам та тренерському штабу збірної Німеччини на шляху з Ісландії, де бундестім розгромив місцеву збірну в рамках відбору на ЧС-2022 (4:0).

Пролітаючи над Шотландією, літак із німецькою делегацією зробив різкий гак та здійснив незаплановану посадку в аеропорту Единбурга. Як повідомляє Bild, перед цим екіпаж відправив диспетчеру сигнал 7700, який означає, що на борту виникла надзвичайна медична або технічна ситуація, яка може бути небезпечною для життя. При цьому також можливі технічні несправності, нестача палива або потрібна невідкладна медична допомога, але джерело не повідомляє точну причину аварійної обстановки.

Відомо, що за бундестімом уже відправлений інший літак, який доставить їх до Мюнхена та Франкфурта. А ось троє футболістів «Баварії» — воротар Мануель Нойєр, півзахисник Йозуа Кімміх та нападник Серж Гнабрі — завбачливо вирішили добиратися до Мюнхена регулярним рейсом безпосередньо з Рейк'явіка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що літак із баскетболістами клубу НБА «Мемфіс Гріззліс» потрапив у зграю птахів та здійснив екстрену посадку.

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