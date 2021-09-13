Зламав щелепу за обіднім столом: шведський футболіст отримав безглузду травму

Сумно завершився прийом їжі для 24-річного шведського захисника Рамі Каїба, який виступає за голландський «Херенвен». Раніше перелом щелепи отримав хокейний арбітр, якому шайбою вибило сім зубів.

Футболіст вирішив поласувати морквою, яка призвела до… зламаної щелепи й кількох тижнів поза футболом.

«Каїб отримав сильний удар у щелепу під час однієї з останніх ігор. Він просто продовжував тренуватися та, звичайно, їісти. Ну, він з'їв морквину, яка виявилася доволі твердою. І тут, тріск — зламана щелепа», — написали про незвичну травму журналісти Voetbalzone.

Відзначимо, що швед переїхав до Нідерландів із «Ельфсборга» в січні 2021-го. У складі нового клубу Рамі встиг зіграти 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем. Що стосується «Херенвена», то команда після чотирьох турів нового сезону посідає четверте місце в чемпіонаті країни, відстаючи від ПСВ, який іде без втрат, на п'ять очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк показав, як «зламався» перед переможною для себе Олімпіадою в Токіо.

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