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Спорт

18-річний футболіст «Боруссії» вперше спробував пиво прямо під час матчу: момент потрапив на відео

10:35 14 вересня 2021
Джуд Беллінгем

Віце-чемпіон Європи у складі збірної Англії Джуд Беллінгем, який виступає за дортмундську «Боруссію», оригінально відсвяткував переможний гол своєї команди у виїзному матчі чемпіонату Німеччини проти «Байєра» (4:3).

На 77-й хвилині зустрічі форвард дортмундців Холанд реалізував пенальті, який дозволив гостям уперше в поєдинку вийти вперед, і гравці «Боруссії» на радощах побігли святкувати до найближчої трибуни, на якій розташувалися місцеві вболівальники. Незадоволені фанати закидали футболістів пластиковими стаканами з пивом. Беллінгем зловив один із них та зробив ковток — щоправда, відразу же пошкодував про це й із огидою виплюнув.

Як виявилося, 18-річний Джуд уперше спробував цей пінний напій. «Прекрасний день для того, щоб уперше спробувати пиво… Не сподобалося», — написав футболіст на своїй сторінці у Twitter.

Відзначимо, що Беллінгем, трансферна вартість якого оцінюється в 55 млн євро, виступає за «Боруссію» з сезону-2020/2021, зігравши у всіх турнірах уже 52 матчі. Також у складі збірної Англії став віце-чемпіоном Європи в 2021-му, провівши на турнірі три поєдинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що агресивні ультрас зірвали матч чемпіонату Франції між «Ніццою» та «Марселем».

Фото Getty Images

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