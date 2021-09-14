18-річний футболіст «Боруссії» вперше спробував пиво прямо під час матчу: момент потрапив на відео

Віце-чемпіон Європи у складі збірної Англії Джуд Беллінгем, який виступає за дортмундську «Боруссію», оригінально відсвяткував переможний гол своєї команди у виїзному матчі чемпіонату Німеччини проти «Байєра» (4:3).

На 77-й хвилині зустрічі форвард дортмундців Холанд реалізував пенальті, який дозволив гостям уперше в поєдинку вийти вперед, і гравці «Боруссії» на радощах побігли святкувати до найближчої трибуни, на якій розташувалися місцеві вболівальники. Незадоволені фанати закидали футболістів пластиковими стаканами з пивом. Беллінгем зловив один із них та зробив ковток — щоправда, відразу же пошкодував про це й із огидою виплюнув.

Як виявилося, 18-річний Джуд уперше спробував цей пінний напій. «Прекрасний день для того, щоб уперше спробувати пиво… Не сподобалося», — написав футболіст на своїй сторінці у Twitter.

Perfect day for my first beer … Not a fan #HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N - Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, +2021

Відзначимо, що Беллінгем, трансферна вартість якого оцінюється в 55 млн євро, виступає за «Боруссію» з сезону-2020/2021, зігравши у всіх турнірах уже 52 матчі. Також у складі збірної Англії став віце-чемпіоном Європи в 2021-му, провівши на турнірі три поєдинки.

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Фото Getty Images

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