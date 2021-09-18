Батько одноклубника Зінченка помер через кілька хвилин після голу сина в Лізі чемпіонів

Нідерландський захисник «Манчестер Сіті» Натан Аке поніс непоправну втрату — помер його батько Мойзе. Про трагічну новину футболіст дізнався відразу після завершення матчу Ліги чемпіонів проти «Лейпцига» (6:3), в якому Натан забив свій дебютний гол у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу.

«Останні кілька тижнів були найскладнішими в моєму житті. Мій батько був дуже хворий, і жодне лікування не могло йому допомогти. У матчі з „Лейпцигом“ я забив свій перший гол у Лізі чемпіонів, і лише через кілька хвилин після цього батько спочив із миром. У цей момент поруч із ним були моя мама та брат. Я знаю, що ти завжди зі мною, ти завжди будеш у моєму серці і цей гол був для тебе, тато», — написав Аке на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що Натан є вихованцем футбольних академій «Фейєноорда» та «Челсі». Влітку 2020-го він став одноклубником Олександра Зінченка, перейшовши до «Манчестер Сіті» з «Уотфорда», з того часу провів за «городян» у всіх турнірах 16 матчів та забив 2 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла мати екс-футболіста збірної України Андрія Вороніна.

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