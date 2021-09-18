Зірковий футболіст «Манчестер Сіті» розлучився з красунею-співачкою

Португальський захисник «Манчестер Сіті» Рубен Діаш, який став найкращим у своєму амплуа за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів, розлучився зі своєю дівчиною — популярною поп-співачкою Ейпріл Іві.

Зі сторінки футболіста в Instagram зникли всі спільні фотографії з коханою, а ось дівчина вирішила залишити знімки зі спортсменом. При цьому ані Рубен, ані Ейпріл поки ніяк не прокоментували розрив стосунків.

Відзначимо, що пара почала зустрічатися наприкінці 2018 го року, коли Діаш ще виступав за «Бенфіку». Дівчина перша зважилася на переїзд до Лондона для розвитку своєї кар'єри співачки, а футболіст «підтягнувся» за нею на Туманний Альбіон восени 2020-го, перейшовши до «Манчестер Сіті» за 68 млн євро. Загалом за «городян» португалець провів 56 матчів у всіх турнірах та забив 2 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу німець Жером Боатенг визнаний винним у домашньому насильстві.

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