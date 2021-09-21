Втратив сотні тисяч євро: Роналду став жертвою шахрайки

Португалець Кріштіану Роналду, який вимушено переїхав у Манчестері через близьке сусідство овечої ферми з його будинком, втратив велику суму грошей через дії заповзятливої аферистки.

У період з лютого 2007-го по липень 2010-го, коли футболіст виступав за англійський «Манчестер Юнайтед», Роналду довірив свої банківські картки туристичному агентству. Як повідомляє Jornal de Notícias, тревел-агент Марія Сілва за три роки забронювала понад 200 поїздок, які Кріштіану насправді не здійснював, на загальну суму в 288 тисяч євро. При цьому сам футболіст навіть не здогадувався, що його обманюють, оскільки заробляв у «МЮ» мільйони.

Відзначається, що жертвою аферистки також стали такі відомі у світі футболу особистості, як агент Жорже Мендеш, гравці національної збірної Нані та Мануель Фернандеш, збитки яких «потягнули» ще на 350 тисяч у євровалюті.

Втім, Марію Сілву вдалося зловити й у 2017-му її засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно. Також аферистку зобов'язали компенсувати збитки постраждалим щомісячними платежами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський футболіст Дзюба, який потрапив у секс-скандал, став жертвою здирників.

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