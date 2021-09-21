«Жонглер» Усик провів відкрите тренування перед боєм із Джошуа

У вівторок, 21 вересня, почалися медіа-активності перед боєм за три чемпіонські пояси в суперважкій вазі між володарем титулів WBA Super, IBF та WBO британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) та українським претендентом Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом).

Наш співвітчизник провів відкрите тренування, вийшовши перед журналістами з сережкою у вусі та у футболці з написом I'm coming for you («Я йду за тобою»). Українець влаштував легку розминку, продемонстрував так званий «бій із тінню», а також пожонглював із м'ячиками. Причому в жонглюванні кілька разів із ним стався конфуз, і м'ячики падали на канвас рингу — що правда, під схвальні вигуки присутніх. Тепер би так само в суботу кілька разів «впустити» й Джошуа…

Після Олександра прийшла черга постати перед представниками ЗМІ британському чемпіону. На відміну від Усика, Джошуа був сама серйозність й особливо не загравав із журналістами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик отримає рекордний гонорар у своїй кар'єрі за бій із Джошуа.

Фото та відео — Matchroom Boxing

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