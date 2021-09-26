Усик «зашився» сам та відправив до лікарні Джошуа: вражаючі фото та відео

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик не лише показав яскравий бокс у поєдинку з володарем чотирьох чемпіонських поясів британцем Ентоні Джошуа, а й одноголосним рішенням суддів здобув блискучу перемогу.

Втім, далася вона нашому співвітчизнику ціною глибокого розсічення. На це звернув увагу відразу після завершення бою Віталій Кличко, який підійшов до канатів. Привітавши Олександра з перемогою, екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні додав: «Тобі „зашитися“ потрібно буде обов'язково». Усик послухався поради свого старшого колеги відразу в роздягальні — все пройшло успішно.

"Зашіться" вийшло успішно

Також не пройшов бій безслідно й для Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця Едді Хірна, Ей Джей відразу після поєдинку вирушив зі стадіону «Тоттенхем» до лікарны — у зв'язку з підозрою на перелом стінок правої очниці йому доведеться пройти поглиблене медобстеження.

Ось з таким "автографом" від Усика залишав ринг Джошуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що говорять про тріумф українця Усика в поєдинку проти Джошуа в Лондоні.

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