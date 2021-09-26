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Спорт

Українець Яремчук забив двічі за «Бенфіку» та залякує «Барселону»: відео голів

11:31 26 вересня 2021
Роман Яремчук

У рамках 7-го туру чемпіонату Португалії лідер турнірної таблиці, лісабонська «Бенфіка», яка у стартовому турі групового турніру Ліги чемпіонів зіграла в Києві внічию з «Динамо» (0:0), приїхала в гості до «Гімарайнша».

Український форвард Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі «орлів» і вже в першому таймі оформив «дубль». Спочатку наш співвітчизник реалізував вихід віч-на-віч, майстерно підсічкою перекинувши м'яча над воротарем, а потім змусив суперників помилитися на своїй половині поля, отримав м'яча від партнера та знову реалізував «побачення» з голкіпером (щоправда, цього разу не без допомоги рикошету від захисника, який перебував на лінії воріт).

Таким чином Роман, якого визнали найкращим гравцем матчу з «Гімарайншем», довів загальну кількість голів за «орлів» до чотирьох і разом із Дарвіном Нуньєсом є найкращим бомбардиром команди, поступаючись лише Луїсу Діасу з «Порту», у якого п'ять м'ячів в активі.

Романа Яремчука визнали найкращим гравцем матчу

Після перерви «Бенфіка» зусиллями Жоау Маріо збільшила свою перевагу, і все, на що спромоглися господарі — це гол престижу, проведений із пенальті. У підсумку, 3:1 — перемога «Бенфіки», яка продовжує йти без втрат у чемпіонаті країни. І каталонській «Барселоні», яка приїде до Лісабону вже найближчого вівторка в рамках Ліги чемпіонів, явно доведеться нелегко у протистоянні з «орлами».

Відеоогляд матчу «Гімарайнш» — «Бенфіка»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Руслана Малиновського дозволив «Аталанті» зіграти внічию на виїзді з «Інтером» у серії А.

Фото ФК «Бенфіка»

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