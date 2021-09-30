Ганьба «Барселони» та черговий рекорд Роналду: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 29 вересня, вісьмома поєдинками завершилася ігрова програма другого туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Група Е

«Баварія» (Німеччина) — «Динамо» (Україна) — 5:0 (Левандовські, 12, з пенальті, 27, Гнабрі, 68, Сане, 75, Чупо-Мотинг, 87).

«Бенфіка» (Португалія) — «Барселона» (Іспанія) — 3:0 (Нуньєс, 3, 79, Рафа Сілва, 69). На 87-й хвилині вилучений Ерік Гарсія («Барселона»).

«Барселона» зазнала другої поспіль поразки з великим рахунком у Лізі чемпіонів, при цьому сама не змогла забити жодного голу. Розставання з Мессі дуже боляче вдарило по каталонцях… Зазначимо, що українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі «Бенфіки» та провів у грі 75 хвилин, після чого залишив поле за рахунку 2:0 на користь «орлів».

Становище команд: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Група F

«Аталанта» (Італія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:0 (Пессіна, 68).

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі й провів на полі 75 хвилин, будучи замінений, коли «Аталанта» вела в рахунку.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 2:1 (Теллес, 60, Роналду, 90+5 — Алькасер, 53).

Кріштіану Роналду, вийшовши на поле у стартовому складі, став абсолютним рекордсменом за кількістю матчів у Лізі чемпіонів — тепер їх у нього 178, і за цим показником він обійшов свого колишнього партнера по «Реалу» голкіпера Ікера Касільяса. Португалець відзначив своє досягнення забитим м'ячем уже в компенсований час, який дозволив манкуніанцям здобути перемогу над «Вільярреалом» та тим самим помститися за поразку у фіналі торішньої Ліги Європи.

Становище команд: 1. «Аталанта» — 4 очки; 2. «Янг Бойз» — 3; 3. «Манчестер Юнайтед» — 3; 4. «Вільярреал» — 1.

Група G

«Вольфсбург» (Німеччина) — «Севілья» (Іспанія) — 1:1 (Штеффен, 49 — Ракітич, 86, з пенальті). На 86-й хвилині вилучений Гілавогі («Вольфсбург»).

«Зальцбург» (Австрія) — «Лілль» (Франція) — 2:1 (Адейємі, 35, з пенальті, 53, з пенальті — Бурак Йїлмаз, 63).

Австрійський «Зальцбург» пробив уже п'ять (!) пенальті за два тури групової стадії. І якщо три призначені 11-метрові, лише один із яких був реалізований, не допомогли на виїзді обіграти «Севілью», то цього разу Адейємі двічі був із «точки» точний.

Положення команд: 1. «Зальцбург» — 4 очки; 2. «Вольфсбург» — 4; 3. «Лілль» — 1; 4. «Севілья» — 1.

Група Н

«Зеніт» (Росія) — «Мальме» (Швеція) — 4:0 (Клаудіньо, 9, Кузяєв, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+4). На 53-й хвилині вилучений Ахмедходжич («Мальме»).

«Зеніт» перервав серію з восьми матчів без перемог у Лізі чемпіонів, а розгром «Мальме» став найбільшим виграшем для пітерців у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу. Примітно, що дві гольові передачі записав на свій рахунок екс-захисник збірної України Ярослав Ракицький.

«Ювентус» (Італія) — «Челсі» (Англія) — 1:0 (К'єза, 46).

Туринці відкрили рахунок уже на 10-й секунді після перерви, що стало найшвидшим голом «Ювентуса» у другому таймі за час виступів у Лізі чемпіонів.

Положення команд: 1. «Ювентус» — 6 очок; 2. «Челсі» — 3; 3. «Зеніт» — 3; 4. «Мальме» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі зустріч Ліги конференцій «Зоря» (Україна) — «Рома» (Італія).

Фото uefa.com

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