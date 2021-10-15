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Спорт

Роналду в нижній білизні показав свою «ранкову необхідність»

19:43 15 жовтня 2021
Кріштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Кріштіану Роналду, який продовжує оновлювати рекорд результативності в національній збірній та став найкращим гравцем місяця в «МЮ» й англійській прем'єр-лізі за підсумками вересня, показав, без чого не може обійтися щоранку.

«Ранкова необхідність — кава та мотивація», — опублікував футболіст на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в спідній білизні та з чашкою в руці.

За кілька годин пост набрав більше п'яти мільйонів «лайків» (загалом на аккаунт португальця підписані 355 млн людей). При цьому варто відзначити, що «фотосесія» проводилася явно не в Манчестері, де погодні умови зараз не зовсім комфортні для знімків у подібних «нарядах».

До речі, найпопулярнішим став коментар нинішнього партнера Кріштіану по «МЮ» воротаря Давида де Хеа, в якому іспанець написав: «Ти впевнений, що це кава?», який отримав понад 20 тисяч" лайків" та більше тисячі «відповідей».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду надіслали з Італії камеру для кріотерапії за 68 тисяч доларів.

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