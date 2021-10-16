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Спорт

Світоліна похвалилася новим білосніжним «звіром»

16:58 16 жовтня 2021
Еліна Світоліна

Перша ракетка України одеситка Еліна Світоліна порадувала себе «обновкою» в автопарку. Тенісистка придбала новенький Mercedes-Benz класу G, вартість якого стартує від 160 тисяч доларів.

«Мій новий звір», — опублікувала Еліна фотографії красеня-позашляховика на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що в нинішньому році Світоліна перемогла на турнірі в Чикаго, а сумарно завдяки виступам на світових кортах заробила «брудними» більше мільйона доларів.

Додамо, що в оновленому рейтингу WTA, який буде опублікований на початку наступного тижня, українка підніметься з сьомого на шосте місце. У найближчих планах Еліни — участь на турнірі Tenerife Ladies Open WTA 250, який пройде на Тенеріфе (Іспанія) з 18 по 24 жовтня. Її першою суперницею стане Марія Каміла Осоріо Серрано з Колумбії (71-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний футболіст «Динамо» Жерсон Родрігес придбав у Франції Ferrari за півмільйона євро.

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