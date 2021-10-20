Світоліна провалила на Канарах матч, що розтягнувся на два дні

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка придбала собі розкішний «Мерседес», завершила після першого кола виступ на турнірі в іспанському Тенеріфе (Канарські острови) з призовим фондом 235 тисяч доларів.

Будучи першою «сіяною», 27-річна одеситка дуже погано почала матч 1/32 фіналу проти 63-ї ракетки світу, 19-річної учасниці Олімпійських ігор в Токіо Марії Каміли Осоріо Серрано з Колумбії. У першому сеті Еліна поступалася суперниці — 1:4, але на своєму знаменитому характері змогла перевернути хід зустрічі та повести в рахунку. Після цього поєдинок було перенесено на наступний день через настання темряви. У дограванні українка зіграла геть погано та в підсумку програла — 7:5, 3:6, 2:6.

Biggest win of her career



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb — wta (@WTA) October 20, 2021

Участь у першому раунді змагань приніс Світоліній 2 675 доларів. У поєдинку 1/16 фіналу її кривдниця, яка здобула першу в кар'єрі перемогу над тенісисткою із топ-10, буде протистояти єгиптянці Майяр Шериф (64-а), яка розгромила італійку Лукрецію Стефаніні (188-а) — 6:2, 6:0.

Відзначимо, що на змаганнях на Тенеріфе виступала й Марта Костюк, але в поєдинку першого кола 19-річна киянка також програла румунці Ірині Бегу — 4:6, 4:6.

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фото Jimmie48

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