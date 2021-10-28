«Барселона» звільнила Рональда Кумана

Каталонська «Барселона» офіційно оголосила про розірвання контракту з головним тренером команди голландцем Рональдом Куманом.

«Останньою краплею» для керівництва «блау-гранас» стала виїзна поразка від «Райо Вальєкано» (0:1) у рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії. Після цього результату в активі каталонців лише 15 очок після 10 зіграних матчів (рівно 50% набраних балів) із відставанням у шість пунктів від лідируючого «Реалу». При цьому і в групі Ліги чемпіонів у «Барси» не все гладко — після трьох турів каталонці посідають третє місце з трьома очками, відстаючи від «Баварії» та «Бенфіки», при цьому випереджаючи лише київське «Динамо».

Зазначимо, що «Барселона» в якості неустойки за достроково розірваний контракт, за інформацією видання El Pais, зобов'язана заплатити Куману 12 млн євро. Тимчасово обов'язки головного тренера будуть покладені на Серхі Бархуана, а після перерви, пов'язаної із матчами збірних, очікується, що «блау-гранас» очолить ще одна легенда клубу Хаві Ернандес.

Нагадаємо, що Рональд Куман, який будучи гравцем став у складі «Барселони» чотириразовим чемпіоном Іспанії та перемагав у Кубку чемпіонів-1991/1992, очолив каталонську команду в серпні 2020-го. За рік із невеликим «блау-гранас» виграли лише Кубок Іспанії, обігравши у фіналі «Атлетік» із Більбао (4:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» програла на «Камп Ноу» мадридському «Реалу» четверте «ель класико» поспіль.

Фото Сергія ФЕДОРІВА

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