У вівторок, 2 листопада, київське «Динамо» в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє на НСК «Олімпійський» у Києві проти каталонської «Барселони» (початок о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ МАТЧУ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

У минулому турі команди зустрічалися між собою на «Камп Ноу», і господарі завдяки єдиному голу центрального захисника Жерара Піке на 36-й хвилині відсвяткували мінімальну перемогу — 1:0. Тим самим «біло-сині» продовжили невтішну для себе програшну серію в матчах із каталонським грандом, яка тепер налічує вже п'ять ігор.

Букмекери віддають беззаперечну перевагу «Барселоні» й у майбутньому поєдинку, виставивши такі коефіцієнти.

«Париматч»: перемога «Динамо» — 6,20, нічия — 4,30, виграш «Барселони» — 1,51.

«Фаворит»: перемога «Динамо» — 6,20, нічия — 4,50, виграш «Барселони» — 1,54.

1xBet: перемога «Динамо» — 6,65, нічия — 4,48, виграш «Барселони» — 1,555.

«Олімп»: перемога «Динамо» — 6,02, нічия — 4,51, виграш «Барселони» — 1,54.

William Hill: перемога «Динамо» — 6,50, нічия — 4,33, виграш «Барселони» — 1,50.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі Е змагатимуться мюнхенська «Баварія» та лісабонська «Бенфіка» (початок — о 22:00).

Становище команд групи D: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Віталій Буяльський удруге став батьком.

Фото ФК «Динамо»

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