Усик показав головного «охоронця» свого будинку: рівень милоти зашкалює

Володар чемпіонських поясів WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, якого букмекери вважають фаворитом у реванші з Ентоні Джошуа, не особливо балує вболівальників сімейними фотографіями. Також не було відомо, чи є у спортсмена на даний момент домашній улюбленець.

Кримчанин вирішив «відкрити карти», і «засвітився» на прогулянці не з гігантським алабаєм чи німецькою вівчаркою, як більшість може подумати, а з мініатюрним померанським шпіцем, вага якого може досягати до 3,5 кг.

Додамо, що це не перший шпіц у родині Усика. Ще в 2018 році Олександр публікував на своїй сторінці в Instagram фото з білосніжним представником цієї породи. «У мене дуже жорсткий охоронець. Шпіц. Його звуть Сніг», – казав тоді боксер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під колесами автобуса на Канарських островах загинув улюблений пес тенісистки Марти Костюк.

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