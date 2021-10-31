У зіркового форварда «Барселони» діагностували серйозне захворювання серця

Аргентинський форвард «Барселони» Серхіо Агуеро потрапив до лікарні після матчу чемпіонату Іспанії проти «Алавеса» (1:1).

Під час першого тайму нападник раптово опустився на газон, тримаючись за груди. Залишити поле футболіст зміг лише за допомогою медиків і на машині швидкої допомоги був доставлений до лікарні безпосередньо зі стадіону «Камп Ноу». Після детального обстеження у Серхіо діагностували серцеву аритмію. Форвард залишиться в лікарні під наглядом лікарів та зможе повернутися до тренувань лише після того, як медики підтвердять, що фізичні навантаження не загрожують його здоров'ю. Відповідно, аргентинець пропустить не лише майбутній матч Ліги чемпіонів із київським «Динамо» у столиці України, а й, цілком можливо, вилетів до кінця року.

Нагадаємо, що Агуеро перейшов до «Барселони» з «Манчестер Сіті» влітку цього року. Щоправда, дебютувати за каталонців Серхіо зміг лише в середині жовтня, відновившись після травми гомілкової кістки, та провів п'ять матчів у всіх турнірах. При цьому за десять років, що футболіст відіграв у Англії, де один із найбільш інтенсивних чемпіонатів у світі, Агуеро ніколи не мав проблем із серцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що данець Крістіан Еріксен, який пережив клінічну смерть, зможе грати у футбол з імплантованим дефібрилятором .

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