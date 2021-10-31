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Де дивитися онлайн «Динамо» — «Барселона»: розклад трансляцій матчу 4-го туру Ліги чемпіонів

11:45 31 жовтня 2021
Динамо&nbsp;— Барселона

У вівторок, 2 листопада, на столичному НСК «Олімпійський» пройде матч 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та каталонською «Барселоною». Два тижні тому на «Камп Ноу» динамівці зазнали мінімальної поразки — 0:1.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ МАТЧУ «ДИНАМО» — «БАРСЕЛОНА»

Минулими вихідними суперники провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. «Динамо» у важкому поєдинку обіграло на виїзді «Маріуполь» — 3:2 (Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29 — Мишньов, 4, з пенальті, Клименко, 90+2), та продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи донецький «Шахтар» на три очки.

Відеоогляд матчу «Маріуполь» — «Динамо» — 2:3

У свою чергу «Барселона», яка звільнила головного тренера Рональда Кумана та призначила виконувачем обов'язків Серхі Бархуана, в рідних стінах не змогла здолати скромний «Алавес» — 1:1 (Депай, 49 — Ріоха, 52), і в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії посідає незвичне для себе дев'яте місце з відставанням у вісім очок від лідируючого «Реала».

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Алавес» — 1:1

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Барселона» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір із НСК «Олімпійський» запланований на телеканалі «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група Е. 4-й тур

2 листопада (вівторок)

«Динамо» — «Барселона» 22:00 MEGOGO, Volia TV, «Матч! Футбол 2»

В іншому поєдинку групи цього ж дня (о 22:00) на «Альянц Арені» в Мюнхені змагатимуться «Баварія» та «Бенфіка».

Становище команд групи Е: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили прогнози на поєдинок Ліги чемпіонів «Динамо» — «Барселона».

Фото ФК «Динамо»

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