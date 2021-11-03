«Реал» обіграв «Шахтар» та встановив неймовірний рекорд у Лізі чемпіонів: відеоогляд гри

У вівторок, 3 листопада, на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді пройшов матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між місцевим «Реалом» та донецьким «Шахтарем».

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 4-й тур

«Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:1

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модрич, Лукас Васкес, Бензема (Йович, 79), Вінісіус.

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко (Судаков, 80), Тете (Марлос, 80), Алан Патрик (Маркос Антоніо, 80), Мудрик (Соломон, 71), Фернандо (Дентіньо, 86).

Голи: Бензема (14, 61) — Фернандо (39).

Два тижні тому в Києві «вершкові» завдали команді Роберто де Дзербі одну з найбільших поразок в історії виступів у єврокубках. Звичайно, цей результат не міг не зачепити самолюбство «гірників», які налаштовувалися на гостьовий поєдинок із подвоєною мотивацією.

І якби гості були трохи щасливішими, то цілком могли би відкрити рахунок на 10-й хвилині, коли Алан Патрик від правого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кут, але м'яч прийняла на себе стійка. Але в підсумку на 14-й хвилині підопічні Роберто де Дзербі опинилися в ролі наздоганяючих. Марлон втратив м'яча під пресингом на куті власного штрафного майданчика, Вінісіус підібрав та викотив на Бензема, якому залишалося поцілити в порожні ворота — 1:0.

Цей гол став для «Реала» рекордним, 1000-м, у розіграшах Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів з урахуванням кваліфікації. Справді «королівський» результат, який ще не скоро комусь удасться повторити.

Пропустивши, «гірники» перехопили ініціативу, продовживши створювати моменти. І якщо спочатку Фернандо після пасу Мудрика пробив із центру штрафного майданчика над дев'яткою, то незабаром бразилець виправився, після скидки Алана Патрика пробивши точно практично з тієї ж точки — 1:1. Цей гол став першим, забитим «Шахтарем» у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів — для цього «гірникам» знадобилося завдати у бік воріт суперників 43 удари.

Перед самою перервою той самий Фернандо міг виводити гостей уперед, але не зміг точно пробити в кут воріт. А ось після поновлення гри господарі перехопили ініціативу, накочуючи одну за одною атаки на ворота «Шахтаря», і в підсумку досягли свого, знову вийшовши вперед. Вінісіус обігрався з Каземіро, після чого видав ще один дивовижний пас на Бензема, і французький бомбардир свій шанс використав на всі сто відсотків — 2:1.

Надалі моменти були й у «Шахтаря» (ударам Степаненка та Ісмаїлі не вистачило точності), і в «Реала» (Бензема міг оформляти хет-трик, але з перспективної позиції пробив над поперечиною), але в результаті рахунок більше не змінювався.

Зрештою, 2:1 — «Шахтар», хоч і обірвав безгольову серію в Лізі чемпіонів, але поповнити очковий багаж не зміг, і продовжує замикати турнірну таблицю з одним набраним балом в активі.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи молдавський «Шериф» у Тирасполі прийме міланський «Інтер» (початок — о 22:00).

Турнірне становище команд у групі D: 1. «Реал» — 9 очок (4 матчі); 2. «Шериф» — 6 (3); 3. «Інтер» — 4 (3); 4. «Шахтар» — 1 (4) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зі скасованим пенальті програло в Києві «Барселоні».

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