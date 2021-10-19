«Шахтар» безвольно поступився «Реалу» в Києві: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 жовтня, донецький «Шахтар», який на старті турніру поступився «Шерифу» (0:2) та зіграв унічию з «Інтером» (0:0), провів на київському «Олімпійському» поєдинок Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала».

Ліга чемпіонів. 3-й тур. Група D

19 жовтня (середа)

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 0:5

«Шахтар»: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Корнієнко, 75), Майкон, Алан Патрік (Степаненко, 79), Тете (Марлос, 46), Соломон (Маркос Антоніо, 46), Педріньо, Фернандо (Мудрик, 74).

«Реал»: Куртуа, Мілітао, Алаба, Менді, Лукас Васкес, Кроос (Вальверде, 78), Каземіро, Модріч (Камавінга, 78), Вінісіус, Родріго (Асенсіо, 78), Бензема.

Голи: Кривцов (37, в свої ворота), Вінісіус (51, 56), Родріго (65), Бензема (90+1).

Минулого року жереб теж звів «Шахтар» та «Реал» у одному квартеті Ліги чемпіонів, і тоді донеччани сенсаційно завдали Королівському клубу дві поразки — 3:2 у гостях та 2:0 удома. З того часу обидві команди змінили головних тренерів (Зінедін Зідан та Луїш Каштру все ще безробітні), і цього разу суперників вивели на поле італійські фахівці — Роберто де Дзербі та Карло Анчелотті, які вже встигли у групі програти молдавському «Шерифу». «Шахтар» — без Матвієнка та Траоре, «Реал» — без Азара, Іско, Бейла, Карвахаля, Йовіча та Себальоса.

Втім, втрати «вершкових» виявилися не настільки істотними, як показав хід поєдинку. За весь перший тайм оборона гостей на чолі з бразильцем Марсело, який проводив свій 100-й матч у Лізі чемпіонів, дозволила «гірникам» зробити лише одну спробу вдарити по своїх воротах, та й та була заблокована, а ось біля володінь Трубіна було по-справжньому спекотно. До пори до часу молодий страж воріт «Шахтаря» був надійний, але і він виявився безсилим, коли після навісу Васкеса з флангу Кривцов випередив Бензема та зрізав м'яча у свої ворота.

А ось після перерви голи у ворота Трубіна почали залітати, як із рогу достатку. Для початку Модріч блискучим пасом вивів Вінісіуса на «побачення» з воротарем, і форвард перекинув м'яча над голкіпером. Потім бразильський нападник сам для себе організував гольовий момент, проскочивши між Додо та Майконом, а також обігравши Кривцова (і все це у штрафному майданчику!), і реалізував його точним ударом у дев'ятку. Нарешті, Родріго «добив» підопічних Роберто де Дзербі, який ще в першому таймі від безсилля його команди в люті кидався рушниками на тренерській лаві, замкнувши ударом під поперечину простріл того ж Вінісіуса.

Єдиний реальний момент у «гірників» хоч якось «підсолодити» розгромну поразку був у середині другого тайму, коли Куртуа в божевільному стрибку врятував свою команду після удару Фернандо, а потім і зреагував на добивання від Марлоса. На цьому всі «потуги» донецької команди закінчилися, а «Реал» продовжував бігти вперед та був винагороджений за свою наполегливість уже в компенсований час, коли після навісу Асенсіо захист «Шахтаря» «забув» у своєму штрафному майданчику Бензема, а француз прийняв м'яч та пробив повз Трубіна — 0:5.

В іншому матчі в групі італійський «Інтер» вдома на «Джузеппе Меацца» переміг молдавський «Шериф», очолюваний українським тренером Юрієм Вернидубом, — 3:1 (Джеко, 34, Відаль, 58, Де Врей, 67 — Тілль, 52).

Турнірне становище: 1. «Шериф» — 6; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1.

У наступному турі в групі D 3 листопада зіграють: «Реал» — «Шахтар», «Шериф» — «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів «Барселона» — «Динамо» .

Фото uefa.com

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