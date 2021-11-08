Футболіст збірної України став хрещеним батьком дочки Зінченка

Футболіст «Манчестер Сіті» та збірної України Олександр Зінченко, викликаний до розташування національної команди для підготовки до вирішального матчу відбору на ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини, скористався приїздом на батьківщину та охрестив свою маленьку доньку Єву.

У хрещені Олександр із дружиною Владою Седан взяли давнього партнера футболіста ще з часів навчання в академії донецького «Шахтаря» захисника Миколу Матвієнка. «У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку», — написав гравець донецького клубу на своїй сторінці у Instagram.

Маленька Єва долучається до футболу з перших днів

Примітно, що кумами футболісти збірної України стали ще в серпні минулого року – тоді Зінченко хрестив доньку Матвієнка Марію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразилець Дентіньо залишив «Шахтар» після 10 років виступів за «гірників».

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter