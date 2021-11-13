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Спорт

Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес повернувся до «Барселони» через п'ять років

8:26 13 листопада 2021
Дані Алвес

38-річний бразилець Дані Алвес, який став у складі збірної чемпіоном Олімпіади-2020 у Токіо, повернувся до каталонської «Барселони». Контракт із захисником, який провів за «блау-гранас» у період 2008--2016 років майже 400 матчів у всіх турнірах, розрахований до завершення сезону-2021/2022.

«Куле (прізвисько фанатів „Барселони“. — Авт.) повертається додому», — розмістила новину прес-служба каталонців на клубній сторінці у Twitter.

«Майже п'ять років я шалено боровся, щоб дочекатися цього моменту. Не знав, що мені знадобиться так багато часу, і не знав, що це буде так складно, але в глибині душі вірив, що цей день настане. Я повертаюся додому, звідки ніколи не піду. І, як я сказав, пішовши з «Барселони»: «Я один із вас. Не знаю, скільки триватиме ця мрія, але нехай вона буде вічною, доки триває!» До скорої зустрічі! З тим же ентузіазмом, як і вперше, і з тим самим бажанням допомогти найкращому клубу у світі відновитися!» - написав бразилець в Instagram.

Зазначимо, що за роки виступів за «блау-гранас» Алвес виграв 23 трофеї, ставши шість разів чемпіоном Іспанії та тричі завоювавши Кубок чемпіонів. Загалом же у доробку найтитулованішого футболіста світу 43 трофеї в кар'єрі, завойованих за час виступів у шести клубах та збірній Бразилії, що робить його найтитулованішим футболістом в історії.

У складі "Барселони" Дані Алвес шість разів став чемпіоном Іспанії та тричі завоював Кубок чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» призначила головним тренером легенду клубу Хаві.

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