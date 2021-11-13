Перший хет-трик Мбаппе у збірній та сотий матч Бейла: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У суботу, 13 листопада, на аренах європейських міст продовжилися баталії у кваліфікації чемпіонату світу з футболу, фінальний турнір якого відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Слідом за збірними Данією та Німеччиною вихід на мундіаль достроково оформили національні команди Франції та Бельгії.

Кваліфікація ЧС-2022

13 листопада (субота)

Група D

Боснія та Герцеговина — Фінляндія — 1:3 (Менало, 69 — Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73). На 25-й хвилині Пуккі (Фінляндія) не реалізував пенальті, а на 37-й хвилині вилучений Райтала (Фінляндія).

Франція — Казахстан — 8:0 (Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабьо, 75, Грізманн, 84, з пенальті).

Зірковий форвард Кіліан Мбаппе оформив перший хет-трик, а потім і покер у футболці збірної Франції. Тепер у його доробку вже 23 голи й він дедалі ближче до топ-десятки найкращих голеадорів в історії «трикольорових». При цьому Кіліану лише 22 роки, і за такої результативності Тьєррі Анрі з 51 голом в активі напевно недовго залишилося утримувати корону найкращого бомбардира в історії національної команди.

Якщо в першому таймі забивав Мбаппе, то після перерви за справу взявся Бензема. «Дубль» Каріма дозволив форварду «Реала» довести кількість голів за «трикольорових» до 35, завдяки чому він обігнав Давида Трезеге та увірвався до топ-5 голеадорів в історії збірної.

Становище команд: 1. Франція — 15 очок (7 матчів); 2. Фінляндія — 11 (7); 3. Україна — 9 (7); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (7); 5. Казахстан — 3 (8).

Група Е

Бельгія — Естонія — 3:1 (Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 — Сорга, 70).

Уельс — Білорусь — 5:1 (Ремзі, 3, 50, з пенальті, Вільямс, 20, Девіс, 77, Робертс, 90 — Концевой, 87).

Форвард Гарет Бейл провів сотий матч у складі збірної Уельсу. Самому ювіляру не вдалося відзначитися забитим м'ячем (більше того, після першого тайму його замінили), але зусиллями його партнерів вдалося здобути розгромну перемогу.

Становище команд: 1. Бельгія — 19 очок (7 матчів); 2. Уельс — 14 (7); 3. Чехія — 11 (7); 4. Естонія — 4 (7); 5. Білорусь — 3 (8).

Група G

Туреччина — Гібралтар — 6:0 (Актюркоглу, 11, Давіршоглу, 38, 41, Демірал, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 84). На 23-й хвилині вилучений Оліверо (Гібралтар).

Норвегія — Латвія — 0:0.

Чорногорія — Нідерланди — 2:2 (Вукотич, 82, Вуйнович, 86 — Депай, 25, 54).

Збірна Нідерландів, ведучи по ходу зустрічі у два м'ячі, останні десять хвилин втратила свою перевагу, а водночас і можливість достроково оформити путівку на мундіаль.

Становище команд: 1. Нідерланди — 20 очок; 2. Туреччина — 18; 3. Норвегія — 18; 4. Чорногорія — 12; 5. Латвія — 6; 6. Гібралтар — 0.

У неділю, 14 листопада, в європейській кваліфікації чемпіонату світу зіграють: група А — Португалія — Сербія, Люксембург — Ірландія; група В — Іспанія — Швеція, Греція — Косово; група Н — Хорватія — Росія, Словенія — Кіпр, Мальта — Словаччина, група J — Вірменія — Німеччина, Північна Македонія — Ісландія, Ліхтенштейн — Румунія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що англієць Харрі Кейн оформив «ідеальний» хет-трик у матчі з Албанією .

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