Оглушливий провал Італії та чотири голи Кейна за 15 хвилин: відеоогляди матчів відбору на ЧС-2022

У понеділок, 15 листопада, продовжилася програма завершального туру відбору на ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Компанію сімом збірним (Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Сербія, Іспанія та Хорватія), які забезпечили собі путівки на мундіаль раніше, склали також Швейцарія та Англія.

Кваліфікація ЧС-2022

15 листопада (понеділок)

Група С

Північна Ірландія — Італія — 0:0.

Італійці, мабуть, приїхали до Белфасту настільки впевненими у власних силах, що за весь матч так і не змогли розпечатати ворота «айрішів», які самовіддано захищалися. І тепер Скуадрі Адзуррі доведеться пробиватися на мундіаль через стикові матчі.

Швейцарія — Болгарія — 4:0 (Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1).

Швейцарцям необхідно було досягати в поєдинку з болгарами кращої різниці, ніж у італійців, які грали паралельно. І підопічні Мурата Якіна успішно впоралися із завданням, забивши чотири м'ячі після перерви (і ще два не були зараховані через офсайди) та забезпечивши собі місце у фінальній частині чемпіонату світу.

Підсумкове становище команд: 1. Швейцарія — 18 очок; 2. Італія — 16; 3. Північна Ірландія — 9; 4. Болгарія — 9; 5. Литва — 3.

Група F

Шотландія — Данія — 2:0 (Суттар, 36, Адамс, 86).

Збірна Данії лише в останньому турі кваліфікації дозволила собі розслабитися та втратити очки. Що ж, можуть собі дозволити — адже путівка на мундіаль давно забезпечена.

Ізраїль — Фарерські острови — 3:2 (Даббур, 30, з пенальті, Вайссман, 58, Перець, 75 — Ватнхамар, 62, К. Ольсен, 72).

Півзахисник «Шахтаря» Манор Соломон вийшов на поле у стартовому складі збірної Ізраїлю — таким чином футболіст не пропустив жодного з десяти матчів своєї національної команди в рамках відбірної кампанії на мундіаль (загалом на його рахунку 26 ігор за збірну).

Австрія — Молдова — 4:1 (Арнаутович, 4, 55, з пенальті, Тріммель, 22, Любічич, 83 — Ніколаєску, 60).

Підсумкове становище команд: 1. Данія — 27 очок; 2. Шотландія — 23; 3. Ізраїль — 16; 4. Австрія — 16; 5. Фарерські острови — 4; 6. Молдова — 1.

Група І

Польща — Угорщина — 1:2 (Свідерські, 62 — Шафер, 38, Газдаг, 80).

Сан-Марино — Англія — 0:10 (Магуайр, 6, Фаббрі, 15, у свої ворота, Кейн, 27, 32, 39, 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Ебрахам, 78, Сака, 80). На 68-й хвилині вилучений Россі (Сан-Марино).

Форвард Харрі Кейн, забивши у ворота Сан-Марино чотири голи за 15 хвилин у першому таймі, значно наблизив себе до звання найкращого бомбардира в історії збірної Англії. Тепер на його рахунку 48 точних ударів — за цим показником нападник «Тоттенхема» наздогнав Гаррі Лінекера й відстає лише від Уейна Руні (53) та Боббі Чарльтона (49).

Але не лише Кейн забиває за «трьох левів». Його тезка Харрі Магуайр, відкривши рахунок у матчі, став найрезультативнішим захисником в історії національної команди. Тепер на рахунку бека «МЮ» сім голів, і за цим показником він випередив Джона Террі та Джека Чарльтона (в обох — по шість м'ячів).

До речі, поєдинок міг зовсім не відбутися. За кілька годин до стартового свистка сталася аварія на місцевій електростанції — після гучного хлопка в районі стадіону було видно дим, а також зникло освітлення на стадіоні. Щоправда, місцеві працівники встигли оперативно вирішити проблему.

Албанія — Андорра — 1:0 (Чекічі, 74, з пенальті).

Підсумкове становище команд: 1. Англія — 26 очок; 2. Польща — 20; 3. Албанія — 18; 4. Угорщина — 17; 5. Андорра — 6; 6. Сан-Марино — 0.

У вівторок, 16 листопада, в європейській кваліфікації чемпіонату світу зіграють: група D — Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція; група Е — Уельс — Бельгія, Чехія — Естонія; група G — Нідерланди — Норвегія, Чорногорія — Туреччина, Гібралтар — Латвія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол у свої ворота позбавив Росію прямої путівки на чемпіонат світу.

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