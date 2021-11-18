Обрав іншу країну: український чемпіон Європи змінив спортивне громадянство

Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков прийняв рішення змінити спортивне громадянство.

Як повідомляє телеканал XSPORT, 23-річний уродженець Харкова надалі виступатиме під прапором Болгарії. Таке рішення спортсмена, певне, пов'язане з тим, що в Україні він програє конкуренцію у ваговій категорії до 87 кг олімпійському чемпіону Токіо-2020 Жану Беленюку, через що й не поїхав у складі збірної до столиці Токіо влітку цього року.

«Мене підтримували звичайні люди. Але не ті, хто щось вирішує у цьому виді спорту. Є ж люди, котрі сидять у національному олімпійському комітеті, які вирішують ці питання. І тренерський склад також. Зі мною ніхто ні про що не розмовляв, це найприкріше — всі просто ігнорували… Із тренером збірної Володимиром Шацьким я мав діалог. То була моя ініціатива. Ми обговорили це питання — я зрозумів, що на Олімпіаду беззаперечно їде Жан Беленюк. Якщо раніше мені ніхто не міг нічого сказати, то в той момент я відразу зрозумів усе. Погодився чи ні — це моя особиста думка. Я зрозумів, що мені треба готуватися до інших стартів, які будуть після Олімпійських ігор. Шацьких сказав, що на Олімпіаду їде саме чемпіон ліцензійного чемпіонату світу», — розповідав Новіков в інтерв'ю передачі «Знай наших» на Youtube.

Семен Новіков (по центру) після тріумфу на чемпіонаті Європи в 2020-му

Додамо, що свою кар'єру харків'янин розпочав у 2016 році, здобувши перемогу на всеукраїнському турнірі. Двічі поспіль, у 2018-му та 2019-му, він ставав чемпіоном світу U23, а в 2020-му вже завоював «золото» дорослого чемпіонату Європи та став бронзовим призером Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст збірної України Артем Путивцев ухвалив польське громадянство .

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