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Спорт

Українка з UFC Мороз порадувала шанувальників міні-танцем у сексуальному бікіні

21:35 18 листопада 2021
Марина Мороз

Єдина представниця України в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 30-річна Марина Мороз, схоже, серйозно вирішила перекваліфікуватися та зробити акцент не на спортивній кар'єрі, а на модельній.

Свій останній поєдинок уродженка Вільногірська, що на Дніпропетровщині, провела у березні 2020 року, перемігши одноголосним рішенням суддів бразилійку Майру Буено Сілву, після чого чотири (!) рази знімалася з уже затверджених поєдинків.

А ось із кар'єрою моделі-блогерки у Марини все складається якнайкраще. Мороз, на сторінку якої в Instagram підписано понад 80 тисяч користувачів, регулярно радує їх відвертим контентом, у тому числі й за гроші. Ось і цього разу спортсменка одягла відверте бікіні та чоботи на високих підборах, станцювавши міні-танець біля басейну.

«Кому гаряче? Хто хоче водички?» — підписала дівчина під постом, який за кілька годин отримав безліч лайків та захоплених коментарів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що секс-символ ММА Пейдж Ванзант показала апетитні форми на фоні басейну.

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