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Спорт

Де дивитися онлайн тренерський дебют Шевченка в серії А: розклад трансляцій матчу «Дженоа» — «Рома»

13:11 20 листопада 2021
Шевченко проти Моуріньо

У неділю, 21 листопада, генуезька «Дженоа» проведе дебютний поєдинок під керівництвом українця Андрія Шевченка.

«Грифони», які мають в активі 9 очок та лише за додатковими показниками випереджають земляків із «Сампдорії», що йдуть у зоні вильоту, приймуть на своєму полі столичну «Рому». Обидві команди підходять до очного протистояння не в найкращому настрої — у генуезців серія з дев'яти матчів без перемог, а «вовки» перемогли лише одного разу в останніх семи іграх.

Інтриги майбутньому поєдинку додає той факт, що Шевченко дебютує як тренер у серії А проти команди, яку очолює Жозе Моуріньо — під керівництвом португальця наш співвітчизник виступав в англійському «Челсі» у 2006−2007 роках.

Шевченко грав у "Челсі" під керівництвом Моуріньо в 2006-2007 роках

У прямій трансляції матч «Дженоа» — «Рома» (початок — о 21:45) на території України буде показано на відеосервісі MEGOGO.

Футбол. Чемпіонат Італії

20 листопада (субота)

«Аталанта» — «Спеція» 16:00 MEGOGO

«Лаціо» — «Ювентус» 19:00 MEGOGO

«Фіорентина» — «Мілан» 21:45 MEGOGO

21 листопада (неділя)

«Інтер» — «Наполі» 19:00 MEGOGO

«Дженоа» — «Рома» 21:45 MEGOGO

Становище лідерів: 1. «Наполі» — 32 очки; 2. «Мілан» — 32; 3. «Інтер» — 25; 4. «Аталанта» — 22; 5. «Лаціо» — 21; 6. «Рома» — 19; … 17. «Дженоа» — 9.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співвласник «Дженоа» Джош Вондер у захваті від нового тренера клубу.

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