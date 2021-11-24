«МанСіті» здобув вольову перемогу над «ПСЖ» із Мессі та Неймаром: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 24 листопада, на футбольних полях Європи відбулися вісім поєдинків передостаннього туру групової стадії Ліги чемпіонів, за підсумками яких стали відомі ще чотири клуби, що пробилися до плей-оф турніру. До «Баварії», «Ювентуса», «Ліверпуля», «Аяксу», «Манчестер Юнайтед» та «Челсі», які зробили це раніше, приєдналися «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Реал» та «Інтер».

Група D

«Інтер» (Італія) — «Шахтар» (Україна) — 2:0 (Джеко, 61, 67).

«Шериф» (Молдова) — «Реал» (Іспанія) — 0:3 (Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56).

Мадридський «Реал» узяв переконливий реванш за сенсаційну домашню поразку наприкінці вересня. А «Шериф» під керівництвом Юрія Вернидуба після двох перемог на старті групового етапу програв третій матч поспіль та готується до продовження боротьби вже у Лізі Європи.

Становище команд: 1. «Реал» — 12 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 0 .

Група А

«Манчестер Сіті» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 2:1 (Стерлінг, 63, Габріел Жезус, 76 — Мбаппе, 50).

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі, посівши місце на лівому фланзі в півзахисті, але після пропущеного м'яча на початку другого тайму поступився місцем на полі нападнику Габріелу Жезусу. Тож партнери нашого співвітчизника здобували вольову перемогу вже без його участі — причому вирішальний м'яч забив бразилець Габріел Жезус, який саме й замінив Олександра.

«Брюгге» (Бельгія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 0:5 (Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17, 45+1, Андре Сілва, 27).

Гравець збірної України Едуард Соболь пропускав звітний поєдинок через хворобу. Без основного захисника «Брюгге» пропустив чотири м'ячі ще до перерви, визначивши свою подальшу долю, та опустився на останнє місце в турнірній таблиці.

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 12; 2. «ПСЖ» — 8; 3. «Лейпциг» — 4; 4. «Брюгге» — 4.

Група В

«Ліверпуль» (Англія) — «Порту» (Португалія) — 2:0 (Тьягу, 52, Салах, 70).

«Атлетико» (Іспанія) — «Мілан» (Італія) — 0:1 (Мессіас, 87).

Становище команд: 1. «Ліверпуль» — 15; 2. «Порту» — 5; 3. «Мілан» — 4; 4. «Атлетико» — 4.

Група С

«Бешикташ» (Туреччина) — «Аякс» (Нідерланди) — 1:2 (Геззаль, 22, з пенальті — Алле, 54, 69).

Нападник «Аякса» Себастьян Алле продовжив свою вражаючу гольову серію в Лізі чемпіонів. Забивши у п'яти матчах поспіль, івуарієць має у своєму активі 9 забитих м'ячів у турнірі — стільки ж лише у форварда «Баварії» Роберта Левандовські. А амстердамці у доволі непростій групі продовжують виступати зі стовідсотковим результатом.

«Спортинг» (Португалія) — «Борусія» Д. (Німеччина) — 3:1 (Педру Гонсалвеш, 30, 39, Порро, 81 — Мален, 90+3). На 75-й хвилині вилучений Емре Джан («Борусія» Д.), а на 81-й Педру Гонсалвеш («Спортинг») не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. «Аякс» — 15; 2. «Спортінг» — 9; 3. «Боруссія» Д. — 6; 4. «Бешикташ» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги конференцій «Рома» — «Зоря» .

Фото uefa.com

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