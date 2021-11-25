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Забив м'яч та заробив пенальті: Ярмоленко став героєм матчу Ліги Європи

21:37 25 листопада 2021
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник Андрій Ярмоленко, який віддав зароблені за виступ на Євро-2020 гроші на благодійність, забезпечив переможний результат англійському «Вест Хему» у виїзному матчі групового етапу Ліги Європи проти віденського «Рапіда».

Наш співвітчизник вийшов на поле у стартовому складі, посівши позицію в центрі нападу, та в першому таймі взяв безпосередню участь у двох забитих м'ячах. Спочатку Андрій відгукнувся на подачу Влашича та головою відправив м'яча у ворота, відкривши рахунок у матчі, а вже в компенсований до першого тайму час заробив пенальті, який реалізував Нобл.

Гол Ярмоленка

Зазначимо, що для Ярмоленка цей гол став першим у складі молотобійців з 23 січня нинішнього року, коли він забив у матчі Кубка Англії проти «Донкастера».

Ярмоленко в матчі з "Рапідом"

«Вест Хем», здобувши перемогу (2:0), набрав 13 очок після п'яти турів та достроково забезпечив собі перше місце в групі та вихід до плей-оф турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко з «МанСіті» здобув вольову перемогу над «ПСЖ» із Мессі, Неймаром та Мбаппе в Лізі чемпіонів.

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