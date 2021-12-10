Жарти та обіймашки: відео першої дуелі поглядів Ломаченка та Комі

У Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden відбулася прес-конференція, присвячена майбутньому поєдинку між українцем Василем Ломаченком (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) та ганцем Річардом Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки), який відбудеться у ніч проти 13 грудня.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ НА САЙТІ «ФАКТІВ»

Після її завершення боксери провели першу дуель поглядів. Вийшла вона недовгою — Лома випалив жарт, змусивши Коммі взятися за живіт від сміху, після чого боксери тепло обійнялися.

«За мною стоїть уся моя країна, — заявив Річард Коммі. — Я знаю, що це буде нелегкий бій, але я в очікуванні. Поразки — це частина боксу. Хоч би як ти програв, головне — повернутися. Те, що сталося в бою з Теофімо Лопесом, залишилося у минулому. Я сприйняв це як чоловік.

У себе в голові я розумів, що маю повернутися. Я зробив це потужно. Тому Лома обрав мене і тепер я сиджу тут. Ми все побачимо увечері в день бою".

«Медісон Сквер Гарден» — це особливе місце для мене, тому що протягом моєї кар'єри в мене тут було багато пам'ятних поєдинків, — зазначив Василь Ломаченко. — Це честь для мене, бо це Мекка боксу. Я поважаю це. Не можу дочекатися вечора бою.

Дякую, Коммі. Ти сильний боєць. Я гадаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. Коммі має силу, міць, досвід. Має велике серце.

Я не маю проблем зі здоров'ям, і я готовий на 100 відсотків. Дуже радий, бо це наступний крок у моїй боксерській кар'єрі".

Нагадаємо, що арена Madison Square Garden — фартова для нашого співвітчизника. Тут він провів три бої, і всі виграв — 2017-го у кубинця Гільєрмо Рігондо, а також 2018-го у венесуельця Хорхе Лінареса та пуерториканця Хосе Педраси. Щодо ганця, то свій єдиний поєдинок, проти американця Теофімо Лопеса у 2019-му, він програв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери назвали фаворита бою Ломаченко — Коммі.

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