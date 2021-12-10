Українець забив найкращий гол у Лізі конференцій: відео «гармати» зі штрафного
Гол півзахисника «Зорі» Єгора Назарини, забитий у ворота норвезького «Буде-Глімт» у матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій, визнаний найкращим за підсумками всіх матчів ігрового тижня в турнірі.
На 18-й хвилині Гладкий заробив штрафний метрах у 27 від штрафного майданчика, і Назарина «гарматним» ударом спрямував м'яча у верхній кут воріт.
У підсумковому голосуванні, яке проводилося на офіційному сайті УЄФА, українець випередив Рісса Нельсона з «Фейєнорда», гравця «Славії» Івана Шранца та Борху Майораля з «Роми».
Who scored the best goal on Matchday 6?— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021
A) Reiss Nelson, @Feyenoord
B) Ivan Schranz, @slaviaofficial
C) Borja Mayoral, @ASRomaEN
D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial @Heineken | #UECLGOTW | #UECL
Додамо, що «Зоря» не змогла втримати переможний рахунок у поєдинку з лідером групи, і фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1. У підсумку з першого місця до плей-оф вийшла італійська «Рома», а ось «Буде-Глімт» кваліфікувався до весняної стадії єврокубка з другої позиції.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол українки Ольги Овдійчук визнали найкращим у Лізі чемпіонів.
Фото ФК «Зоря»123
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