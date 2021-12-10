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Спорт

Українець забив найкращий гол у Лізі конференцій: відео «гармати» зі штрафного

15:43 10 грудня 2021
Єгор Назаріна Зоря Луганськ

Гол півзахисника «Зорі» Єгора Назарини, забитий у ворота норвезького «Буде-Глімт» у матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій, визнаний найкращим за підсумками всіх матчів ігрового тижня в турнірі.

На 18-й хвилині Гладкий заробив штрафний метрах у 27 від штрафного майданчика, і Назарина «гарматним» ударом спрямував м'яча у верхній кут воріт.

У підсумковому голосуванні, яке проводилося на офіційному сайті УЄФА, українець випередив Рісса Нельсона з «Фейєнорда», гравця «Славії» Івана Шранца та Борху Майораля з «Роми».

Додамо, що «Зоря» не змогла втримати переможний рахунок у поєдинку з лідером групи, і фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1. У підсумку з першого місця до плей-оф вийшла італійська «Рома», а ось «Буде-Глімт» кваліфікувався до весняної стадії єврокубка з другої позиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол українки Ольги Овдійчук визнали найкращим у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Зоря»

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