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Спорт

Берінчик на очах у Кличка побив росіянина та захистив чемпіонський титул WBO: відео бою

23:44 18 грудня 2021
Берінчик&nbsp;— Чанієв

У суботу, 18 грудня, у Броварах пройшов вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між володарем титулу WBO International у легкій вазі українцем Денисом Берінчиком (16 перемог, 9 з них — нокаутом), який у липні здобув перемогу у протистоянні на голих кулаках над Артемом. Лобовим на прізвисько Російський Молот, та росіянином Ісою Чанієвим (15 перемог, 7 з них — нокаутом, 4 поразки). Примітно, що напередодні боксери показали однакову вагу — по 61,2 кг.

Уродженець Краснодона, що на Луганщині, традиційно влаштував шоу під час появи перед публікою, виїхавши до рингу на… машині.

Продовжив куражитися Денис і з початком поєдинку, за яким із зали серед інших спостерігав і ексчемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Володимир Кличко.

Берінчик уміло уникав ударів суперника, при цьому у самого проходили двійки по обличчю та корпусу росіянина. Щоправда, починаючи з четвертого раунду Денис усе частіше почав вплутуватися у відверту бійку із взаємним обміном сильних ударів, що призвело до розбитого носа та потоку крові в українця (при цьому в залі показали дружину Берінчика — Ліану, на руках у якої сиділа їхня дочка Мадіна). Утім, ця «неприємність» не позначилася на впевнених діях українця, який контролював хід бою та щоразу «перевіряв» суперника на міцність серіями ударів.

У такому ключі бій продовжився всі 12 раундів, за підсумками яких судді одностайним рішенням віддали перемогу Берінчику (116:112, 118:110, 118:111). Таким чином українець провів шостий поспіль успішний захист чемпіонського титулу та продовжив свою безпрограшну серію на професіональному ринзі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український непереможний суперважковаговик Сіренко завоював два чемпіонські пояси WBC Asia та WBO Asia Pacific.

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