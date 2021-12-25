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Спорт

Приховував наречену від усіх: зірка «Барселони» одружився за мусульманським обрядом

15:53 25 грудня 2021
Усман Дембеле із друзями

Нападник «Барселони», яка підписала травмованого вінгера «МанСіті» Феррана Торреса за 65 млн євро, та збірної Франції Усман Дембеле таємно одружився.

Футболіст, який переїхав до столиці Каталонії з дортмундської «Борусії» влітку 2017-го за 135 млн євро, влаштував урочистості за мусульманськими традиціями в Марокко — на батьківщині своєї обраниці. При цьому весілля Усмана стало сюрпризом для партнерів гравця та керівництва «блау-гранас», адже на всі клубні заходи він приходив один, і ніхто не підозрював, що він перебуває з кимось у серйозних стосунках.

Зазначимо, що цього сезону Дембеле провів за каталонців лише 8 матчів у всіх турнірах, пропустивши тривалий час через серйозну травму коліна. При цьому француз є одним із найбільш високооплачуваних футболістів у «Барселоні» — його тижнева зарплата становить близько 280 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» Денис Попов отримав від коханої на весілля розкішний подарунок.

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