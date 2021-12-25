Приховував наречену від усіх: зірка «Барселони» одружився за мусульманським обрядом
Нападник «Барселони», яка підписала травмованого вінгера «МанСіті» Феррана Торреса за 65 млн євро, та збірної Франції Усман Дембеле таємно одружився.
Футболіст, який переїхав до столиці Каталонії з дортмундської «Борусії» влітку 2017-го за 135 млн євро, влаштував урочистості за мусульманськими традиціями в Марокко — на батьківщині своєї обраниці. При цьому весілля Усмана стало сюрпризом для партнерів гравця та керівництва «блау-гранас», адже на всі клубні заходи він приходив один, і ніхто не підозрював, що він перебуває з кимось у серйозних стосунках.
Congratulations to Ousmane Dembélé, що ведеться до Мароккан. #FCB- Sports update. (@Shafaqut94) December 24, 2021
Starting a New Life, Huge congrats to Newlads. #Dembele #Barcelona pic.twitter.com/i2LZwfgu0i
Зазначимо, що цього сезону Дембеле провів за каталонців лише 8 матчів у всіх турнірах, пропустивши тривалий час через серйозну травму коліна. При цьому француз є одним із найбільш високооплачуваних футболістів у «Барселоні» — його тижнева зарплата становить близько 280 тисяч доларів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» Денис Попов отримав від коханої на весілля розкішний подарунок.229
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter