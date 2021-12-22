Травмований одноклубник Зінченка перейшов до «Барселони» за 65 млн

21-річний вінгер «Манчестер Сіті» Ферран Торрес продовжить кар'єру в каталонській «Барселоні».

Як інформує авторитетний футбольний журналіст Фабриціо Романо на своїй сторінці у Twitter, клуби залагодили всі деталі щодо трансферу. Гравець повернеться з Туманного Альбіону до Іспанії (Ферран є вихованцем «Валенсії») за 55 млн євро, плюс «міщанам» належить ще 10 млн в якості бонусів.

Зазначимо, що у 2020-му футболіст переходив із «Валенсії» до «МанСіті» за 28 млн євро. Виходить, що «міщани» заробили на трансфері футболіста суму вдвічі більшу.

Додамо, що цього сезону Торрес не був основним футболістом команди Хосепа Гвардіоли, провівши за «МанСіті» лише сім матчів у всіх турнірах (для порівняння — в українця Зінченка 11 матчів за «міщан»), у яких забив три м'ячі. При цьому Ферран не виходив на поле із середини жовтня, травмувавшись у фінальному матчі Ліги націй проти Франції (1:2).

Примітно, що останнім гравцем, який із «Манчестер Сіті» перейшов до «Барселони», став Серхіо Агуеро. Влітку 2021-го у аргентинця закінчився контракт із «міщанами», і він перебрався до Каталонії на правах вільного агента. Ось тільки за «блау-гранас» забивний форвард встиг провести лише п'ять матчів, після чого змушений був завершити ігрову кар'єру через проблеми із серцем .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перша за три роки гольова передача Зінченка допомогла «МанСіті» розгромити «Ньюкасл».

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