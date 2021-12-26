Легенда «Шахтаря» увійде до штабу Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті»

36-річний півзахисник «Манчестер Сіті» Фернандіньо не залишить англійський клуб у зимове трансферне вікно.

Незважаючи на численні чутки, які пов'язують досвідченого футболіста з «Атлетіко Мінейро», володар Кубка Америки-2019 у складі збірної Бразилії зосереджений на виступах за «міщан», на яких чекає зустріч із португальським «Спортингом» у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, та не думає ні про що інше. Більше того, як повідомляє авторитетний футбольний журналіст Жорже Нікола, наставник «МанСіті» Хосеп Гвардіола запропонував нинішньому підопічному після завершення кар'єри увійти до свого штабу — і бразильцю лестить подібна увага з боку авторитетного спеціаліста.

Нагадаємо, що до переходу в «Манчестер Сіті» у 2013-му Фернандіньо протягом восьми сезонів захищав кольори донецького «Шахтаря». У складі «гірників» бразилець шість разів ставав чемпіоном України, чотири рази вигравав національний Кубок, а також став володарем Кубка УЄФА у 2009-му. За вісім же років у «МанСіті» бразилець виграв чотири титули чемпіона Англії, а в 2021-му у фіналі Ліги чемпіонів програв лондонському «Челсі» (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що травмований Ферран Торрес перейшов із «Манчестер Сіті» до «Барселони» за 65 млн євро.

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