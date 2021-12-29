У сім'ї легендарного футболіста та тренера «Динамо» сталося горе

У сім'ї легендарного півзахисника «Динамо», оштрафованого через уболівальників на 350 тисяч гривень, та збірної України, а нині помічника головного тренера київського клубу Олега Гусєва сталося горе.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», на 68-му році пішов із життя батько екс-футболіста — Анатолій Олексійович Гусєв. Про причину смерті не повідомляється.

Анатолій Олексійович родом із Степанівки, що на Сумщині, де й народився в 1983-му майбутній футболіст збірної України. Сам грав на аматорському рівні в місцевій команді. «Мати Олега ніколи особливо футболом не цікавилася. Ще коли я в юності грав за село, Антоніна приходила із дівчатами на стадіон. Але це було не вболівання, а так, дозвілля. Але коли Олег почав грати… Спочатку їздила зі мною на матчі до Сум, а коли син перебрався до Києва, всі ігри дивиться по телевізору», — згадував в інтерв'ю газеті «Експрес» Анатолій Гусєв.

Зазначимо, що Олег Гусєв провів у «Динамо» за 15 років, з 2003-го до 2018-го, понад 550 матчів, а у збірній України не «дотягнув» кілька ігор до гросмейстерського показника у 100 поєдинків за «жовто-синіх».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер батько помічника Мірчі Луческу у «Динамо» Еміля Караса.

Фото ФК «Динамо»

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