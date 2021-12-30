Чемпіон трьох країн знову очолив «Чорноморець»

Відомий український тренер Роман Григорчук, який улітку залишив солігорський «Шахтар», знайшов нове місце роботи.

56-річний фахівець очолив одеський «Чорноморець», змінивши на посаді Юрія Мороза. Одесити після першої частини сезону набрали 14 очок та посідають 13-те місце в турнірній таблиці української прем'єр-ліги, випереджаючи «Минай», що йде в зоні вильоту, на чотири бали.

«Я дуже радий поверненню до дорогого для мене „Чорноморця“, до прекрасної Одеси та до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні. А поки що хочу привітати всю велику родину „Чорноморця“ з наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я та благополуччя. Разом із новим тренерським штабом ми будемо робити все, щоб наступного року в уболівальників команди було більше позитивних емоцій», — наводить слова нового головного тренера одразу після призначення офіційний сайт «Чорноморця».

Зазначимо, що Григорчук уже працював із одеським клубом. Під керівництвом уродженця села Корнич, що в Івано-Франківській області, «Чорноморець» став фіналістом Кубка України-2012/2013, програвши у фіналі донецькому «Шахтарю» (0:3), а у Лізі Європи-2013/2014 подолав груповий етап та вийшов до 1/16 фіналу турніру.

Додамо, що фахівцю належить унікальне досягнення. Роман Йосипович як тренер ставав чемпіоном трьох країн — Латвії (з «Вентспілсом» у 2006-му, 2007-му та 2008-му), Казахстану (з «Астаною» у 2019-му) та Білорусі (з солігорським «Шахтарем» у 2020-му).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець очолив аматорський сільський клуб.

Фото ФК «Чорноморець»

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