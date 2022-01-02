У ніч на неділю, 2 січня, у Голлівуді (штат Флорида, США) пройшов вечір боксу, головним боєм якого стало протистояння важковаговиків — кубинця Луїса Ортіса (33 перемоги, 28 з них — нокаутом, 2 поразки, 2 нічиї) та американця Чарльза Мартіна (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия). На кону стояв статус офіційного претендента на титул IBF, яким володіє українець Олександр Усик.

Двічі по ходу поєдинку, який відвідав абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес, 42-річний кубинець побував у нокдауні. Але досвідчений боксер на прізвисько Кінг-Конг вистояв, а в шостому раунді сильним ударом потряс на сім років молодшого суперника й рефері зупинив бій, присудивши Луїсу перемогу технічним нокаутом.

Примітно, що на момент зупинки поєдинку в записках у трьох суддів лідирував Мартін. Але недарма суперважкий дивізіон вважається одним із найнепередбачуваніших, де один удар може вирішити результат бою, який складається невдало для боксера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Вихрист двічі побував у нокдауні, але здобув 9-у поспіль перемогу в кар'єрі.

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