Маскування на рівні: Усик у балаклаві сходив на ялинку та махнув на український курорт

Чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександру Усику доводиться вдаватися до чудес маскування, щоб не привертати додаткової уваги до себе.

Нещодавно боксер показав, як ходить до супермаркету, а ялинку відвідав, одягнувши балаклаву, в компанії президента власної промоутерської компанії Usyk17 Promotions Вадима Медведєва. У підсумку спортсмен зміг насолодитися красою головним атрибутом новорічних та різдвяних свят, і при цьому залишитися невпізнаним.

А потім Олександр разом із сім'єю махнув до Буковелю. Дружина боксера Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому суперважковаговик несе на підносах два симпатичні тістечка — і при цьому задоволено закочує очі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одягнений у костюм інопланетянина Усик розсмішив Джошуа в Дубаї.

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