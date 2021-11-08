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Спорт

Чудеса конспірації: Усик показав, у якому вигляді ходить до супермаркету

9:36 8 листопада 2021
Олександр Усик

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який отримав по щелепі на матчі «Динамо» — «Барселона» від віце-президента каталонського клубу, через свою популярність не може спокійно сходити до супермаркету за продуктами, щоб залишитися невпізнаним.

Доводиться хитрувати. Зокрема, кримчанин показав, як довелося одягнути технологічний костюм, у якому він виходив до рингу перед боєм із Ентоні Джошуа, щоб зайти до магазину та купити пляшку з холодним чаєм. Старання з конспірацією не пройшли даремно, і спортсмена так ніхто і не впізнав.

«Операція успішна», — сказав задоволений Усик у камеру та поспішив до виходу.

Нагадаємо, кількома днями раніше до нашого співвітчизника «під'їхали» іменні чемпіонські пояси, які Олександр завоював у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок Усика «охороняє» милий померанський шпіц.

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