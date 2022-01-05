Три шедеври: УЄФА назвав головних претендентів на гол року

Європейський футбольний союз (УЄФА), який за підсумками жеребкування визначив у суперники збірної України в третьому розіграші Ліги націй Шотландію, Ірландію та Вірменію, назвав трійку претендентів на звання найкращого гола за підсумками 2021 року.

До нього увійшли точні удари півзахисника «Тоттенхема» Еріка Ламели (у матчі з «Арсеналом» у рамках англійської прем'єр-ліги), форварда збірної Чехії Патріка Шика (проти Шотландії e груповому турнірі Євро-2020) та нападника «Порту» Мехді Таремі (проти «Челсі» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів).

Пропонуємо вам насолодитися трьома шедеврами та обрати для себе фаворита.

FIFA Puskás Award shortlist final 3



Erik Lamela for Spurs against Arsenal in Premier League in March



pic.twitter.com/fzZO9qLYWa — Rob Harris (@RobHarris) January 4, 2022

FIFA Puskás Award shortlist final 3



Mehdi Taremi for Porto against Chelsea in Champions League in April pic.twitter.com/DhgOy6l8jn — Rob Harris (@RobHarris) January 4, 2022

Переможця буде оголошено 17 січня на гала-вечорі The Best FIFA Football Awards 2021, який пройде в Цюріху (Швейцарія).

Зазначимо, що найкращим голом 2020 року було визнано результативний удар півзахисника «Тоттенхема» Сон Хин-Міна у ворота «Бернлі» після слаломного проходу через усе поле.

Heung-min Son's goal against Burnley has been nominated for the Puskas Award



(via @SpursOfficial) pic.twitter.com/vLF4QgEq7b — B/R Football (@brfootball) November 25, 2020

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Ліонеля Мессі у ворота «Манчестер Сіті» визнано найкращим у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter