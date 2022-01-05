27.29 / 27.53 30.68 / 31.08
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Три шедеври: УЄФА назвав головних претендентів на гол року

13:06 5 січня 2022
Нагорода Ференца Пушкаша

Європейський футбольний союз (УЄФА), який за підсумками жеребкування визначив у суперники збірної України в третьому розіграші Ліги націй Шотландію, Ірландію та Вірменію, назвав трійку претендентів на звання найкращого гола за підсумками 2021 року.

До нього увійшли точні удари півзахисника «Тоттенхема» Еріка Ламели (у матчі з «Арсеналом» у рамках англійської прем'єр-ліги), форварда збірної Чехії Патріка Шика (проти Шотландії e груповому турнірі Євро-2020) та нападника «Порту» Мехді Таремі (проти «Челсі» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів).

Пропонуємо вам насолодитися трьома шедеврами та обрати для себе фаворита.

 

Переможця буде оголошено 17 січня на гала-вечорі The Best FIFA Football Awards 2021, який пройде в Цюріху (Швейцарія).

Зазначимо, що найкращим голом 2020 року було визнано результативний удар півзахисника «Тоттенхема» Сон Хин-Міна у ворота «Бернлі» після слаломного проходу через усе поле.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Ліонеля Мессі у ворота «Манчестер Сіті» визнано найкращим у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.