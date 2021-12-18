Мессі або Левандовські: УЄФА назвав найкращий гол Ліги чемпіонів

Аргентинський форвард «ПСЖ» Ліонель Мессі, який усьоме в кар'єрі виграв «Золотий м'яч» найкращому гравцю світу, удостоєний ще одного визнання.

Результативний удар Лео в матчі проти «Манчестер Сіті» у другому турі було названо найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Мессі на швидкості пройшов до штрафного майданчика суперника, обігрався з Хакімі та з-за меж штрафного майданчика відправив м'яча під поперечину. Із 200 тисяч тих, хто проголосував, майже 50 тисяч, а це чверть від загальної кількості, віддали свої голоси за нього.

Зазначимо, що друге місце посів гол гравця «Ліверпуля» Тьяго Алькантари в матчі проти «Порту», а на третьому місці розташувався удар Левандовські через себе на засніженому НСК «Олімпійський» у поєдинку з «Динамо».

Додамо, що цей гол став першим для аргентинця за «ПСЖ» після переходу з «Барселони». Парижани зрештою набрали за підсумками групового етапу 11 очок та з другого місця, пропустивши вперед «МанСіті», вийшли до 1/8 фіналу, де зустрінуться з мадридським «Реалом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол гравця «Зорі» визнали найкращим у Лізі конференцій.

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