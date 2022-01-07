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Спорт

Усик «богатирською» ложкою скуштував куті та привітав усіх із Різдвом

14:57 7 січня 2022
Олександр Усик

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який успішно маскується на новорічних локаціях у столиці, весело проводить час із сім'єю в Буковелі.

Олександр разом із дружиною Катериною та трьома дітьми катаються на лижах (благо, снігу в Карпатах достатньо), про що повідомляють своїм підписникам у Instagram, викладаючи яскраві фотографії.

Не забуває спортсмен на відпочинку і про різдвяні традиції. Зокрема, у своєму акаунті Усик виклав відео, на якому поїдає величезною, як для справжніх богатирів, ложкою традиційну для Святвечора страву — кутю. «Зі святом усіх, зі святом», — промовив боксер в об'єктив українською мовою.

А тим часом поки українець задовольняє свої гастрономічні потреби на курорті, побитий ним британець Ентоні Джошуа, схоже, поставив крапку чуткам стосовно бою-реваншу.

«Я повністю мотивований, збираюся повернутися до лав чемпіонів та з нетерпінням чекаю цього, — поділився своїми планами Ей Джей, виступаючи на EXPO 2020 у Дубаї (ОАЕ). — Я програв найкращому бійцю й це було боляче. Але я реабілітуюся. Я не кажу, що я погано підготувався, але я зіткнувся з найкращим бійцем, і це був не мій вечір. Коли я бачу подібну ситуацію в інших людей, я хотів би, щоб вони були сильнішими морально, тому що одна втрата не означає, що ви маєте зупинитися. І навіть десять втрат не означають, що ви маєте зупинитися. Якщо я зупинюся сьогодні, тому що „я двічі програв, і не такий хороший, як думав“, я ніколи не зможу дізнатися, яких успіхів я можу досягти в майбутньому. Це я використовую як мотивацію. І я хочу, щоб мене пам'ятали справжнім воїном, який не боїться ні з ким битися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у костюмі інопланетянина розсмішив Джошуа в Дубаї та зробив із британцем спільне селфі.

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